Одна из наиболее престижных мировых площадок для исполнения классической музыки, Карнеги-холл в Нью-Йорке, отменила выступление российских музыкантов. В частности, на сайте концертного зала сообщается, что Венским филармоническим оркестром не будет дирижировать Валерий Гергиев, а выступления пианиста Дениса Мацуева и вовсе отменены.

Валерий Гергиев должен был руководить Венским филармоническим оркестром, однако на ближайшие три выступления его место займёт канадский дирижёр Янник Незе-Сеген. Сами концерты пройдут с 25 по 27 февраля.

По каким причинам отменили выступление российских артистов, пояснений нет. По мнению СМИ, это может быть связано со специальной военной операцией России на Украине. В США и странах Запада резко осудили действия Москвы, а кроме того в отношении России были введены новые экономические санкции.

Ранее ещё одна престижная концертная площадка, итальянская “Ла Скала” потребовала, чтобы Гергиев призвал к миру на Украине. В противном случае, заявило руководство театра, дирижёра могут отстранить от ближайших выступлений.