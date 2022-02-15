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Американские эксперты опубликовали видеоролик, в котором продемонстрировали превосходство российских ВКС над украинскими военно-воздушными силами. Они перечислили все имеющиеся в распоряжении двух стран летательные аппараты и убедительно доказали, что Киеву в случае гипотетической войны «ловить нечего».

Так, ВВС Украины имеют на вооружении 69 истребителей и 29 ударных самолетов, 32 военных транспортника, 5 воздушных машин специального назначения и 71 учебно-боевой самолет. Сюда же можно отнести и 20 беспилотных аппаратов «Байрактар ТБ2», приобретенных у Турции.

В распоряжении ВКС России летательных аппаратов гораздо больше:
– 132 самолёта специального назначения;
– 739 ударных самолётов;
– 445 военно-транспортных самолётов;
– 772 истребителя;
– 552 учебно-боевых самолёта.

Кроме того, РФ превосходит Украину по количеству ударных и разведывательных беспилотников и вертолетов. Ее преимущество неоспоримо, поэтому Киеву не стоит задумываться о попытках навязать Москве противостояние в воздухе.

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