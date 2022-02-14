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Издание «Свободная пресса» прокомментировало инцидент с подводной лодкой у Курильских островов. Авторы публикации отметили, что российский фрегат вполне мог потопить субмарину, которая во-первых, нарушила границы территориальных вод РФ, а во-вторых, вошла в зону, временно закрытую для учений. Но моряки пожалели американский экипаж.

Авторы отмечают, что на этот раз было осуществлено лишь предупредительное бомбометание, призванное продемонстрировать, что подводная лодка обнаружена. Экипаж АПЛ быстро понял, что деваться ему некуда, задействовал имитатор и ушел в нейтральные воды. Однако так везти американцам будет не всегда.

По словам экспертов, реакция на подобные провокации в будущем вполне может быть более жесткой и решительной. Вместо нелетальных средств, которые не способны навредить экипажу, моряки могут задействовать глубинные бомбы, которые приведут к уничтожению вражеской субмарины. Поэтому США имеет смысл задуматься о целесообразности провокационных действий.

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