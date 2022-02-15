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В Восточном Средиземноморье обнаружена работа мощного средства радиоэлектронной борьбы, которое атакует израильские самолеты и американские истребители F-35, базирующиеся на авиабазе на острове Крит, сообщил портал Avia.Pro.

Эксперты предполагают, что речь идет о российском комплексе РЭБ, однако идентифицировать его пока не получается. Все дело в том, что самыми дальнобойными системами, имеющимися в распоряжении РФ в Сирии, являются комплексы «Красуха». Дальность их действия составляет 300 километров, а неизвестная система наносит удары минимум на 400 км.

Авторы публикации ссылаются на информацию, полученную с мониторинговых сервисов Flightradar24 и ADS-B Exchange. Она позволяет наглядно увидеть, что дальность действия комплекса РЭБ, ставящего мощные помехи для работы системы глобального позиционирования GPS, составляет около 400 км. Это не позволяет точно идентифицировать средство радиоподавления, используемое Россией на территории САР.

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