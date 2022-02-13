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ВС Украины опубликовали в Сети фотографии с учений, на которых задействовался весьма оригинальный тренажер. Пользователи сразу же окрестили его «гробом на колесиках» и заявили, что он не слишком похож на то современное вооружение, которым регулярно хвастает Киев.

Тренажер предназначен для отработки действий по уничтожению воздушных целей из ПЗРК в движении. Для этой цели применяется вагонетка, которая движется по специальным рельсам и изображает бронетранспортер.

Пользователи отметили, что снимки данного тренажера публиковались и раньше, однако после этого командование ВСУ заявило об его усовершенствовании. Как показывают новые фото, в конструкции «гроба на колесиках» ничего не изменилось вообще.

Эксперты портала Avia.Pro отметили, что сейчас публикация фото на Украине запрещена вообще, так как комментарии учений на странном тренажере «дискредитируют» ВСУ.

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