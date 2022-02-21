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Буква Z, нанесенная на российскую боевую технику, наделала шуму в Сети. Она наводит ужас на Украину, у границ которой сосредоточены боевые машины с этой литерой на бортах.

В интернете также появляется все больше видеороликов с боевой техникой, готовой прийти на помощь Донбассу в случае полномасштабного наступления украинской армии. Чаще всего у рубежей соседней страны встречаются танки Т-72Б3, которые снабжены защитой от ракет ПТРК «Джавелин» и беспилотных аппаратов «Байрактар ТБ2», полученных Киевом от США и Турции.

Кроме того, на границе появилось самое мощное неядерное оружие РФ – тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», сообщает издание «Русская весна», Они предназначены для уничтожения легкобронированной техники, а также для уничтожения живой силы, скрывающейся в мощных укреплениях. На них также виднеется буква Z, которая пугает Киев.

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