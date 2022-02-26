На телеканале «Звезда» появился видеосюжет о форсировании силами ЛНР реки Северский Донец для дальнейшего продвижения по территории республики и закрепления уже достигнутых успехов.

Минобороны России рассказало, что понтонная переправа, которую навели в районе поселка Долгое, использовалась для переброски личного состава, техники и вооружения. Бойцы Народной милиции перебрались в населенный пункт Лопаскино, который ранее был освобожден от украинских войск.

Сообщается также, что после форсирования реки подразделения НМ ЛНР существенно ускорили продвижение и углубились на 12 километров, дойдя до города Северодонецка.

На кадрах хорошо видно, как бойцы, вооружение и техника переправляются через реку, занимая поселок на другом берегу. При огневой поддержке ВС РФ военнослужащие ЛНР продолжили наступление, стремительно оттесняя подразделения ВСУ.