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На телеканале «Звезда» появился видеосюжет о форсировании силами ЛНР реки Северский Донец для дальнейшего продвижения по территории республики и закрепления уже достигнутых успехов.

Минобороны России рассказало, что понтонная переправа, которую навели в районе поселка Долгое, использовалась для переброски личного состава, техники и вооружения. Бойцы Народной милиции перебрались в населенный пункт Лопаскино, который ранее был освобожден от украинских войск.

Сообщается также, что после форсирования реки подразделения НМ ЛНР существенно ускорили продвижение и углубились на 12 километров, дойдя до города Северодонецка.

На кадрах хорошо видно, как бойцы, вооружение и техника переправляются через реку, занимая поселок на другом берегу. При огневой поддержке ВС РФ военнослужащие ЛНР продолжили наступление, стремительно оттесняя подразделения ВСУ.

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