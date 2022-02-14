Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские журналисты выложили в Сеть видеозапись «странного рукопожатия» президента Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Они назвали его «очередным конфузом» главы государства.

В отличие от президента Франции Эммануэля Макрона, Шольц решил сперва посетить Украину, а уж затем направиться в Москву. В правительстве Германии заявили, что этот факт имеет большое значение. Он должен продемонстрировать Киеву поддержку Берлина, солидарность с ним.

Кроме того, в правительстве отметили, что никаких результатов от переговоров Олафа Шольца с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным Германия не ожидает. Однако целью канцлера будет понять, что именно РФ собирается делать дальше и каких результатов она намерена добиваться в диалоге с Западом.

Вам может понравиться

Гарвардский ученый анонсировал получение доказательств существования НЛО уже летом 2022 года

Новый телескоп, который будет установлен на крыше Гарвардского колледжа, поможет человечеству получить неопровержимые доказательства существования неопознанных летающих объектов. Такое заявление сделал астрофизик Ави Леб, который хорошо известен своими сенсационными высказываниями

ПФР готовит россиянам автоматическую выплату в 4 тыс. рублей со следующего года

Уже в скором времени ПФР изменит порядок назначения некоторых важных доплат к пенсии. Об этом стало известно изданию PRIMPRESS. Как сообщается, речь идёт о пенсионерах, получающих страховые пенсии по старости
  • Анна
  • 14.02.2022
  • читать 1 минуту

СП: Эксперт Сивков прокомментировал провокацию подлодки ВМС США у Курильских островов

Военный эксперт Константин Сивков рассказал изданию «Свободная пресса» о действиях российских моряков в инциденте с подводной лодкой ВМС США у Курильских островов. Он отметил, что фрегат «Маршал Шапошников» вполне мог
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 14 февраля – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 14 февраля – ясно, до 2 °C | Подольск: погода, 14 февраля – переменная облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 14 февраля – облачно с прояснениями, до 4 °C |