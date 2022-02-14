Украинские журналисты выложили в Сеть видеозапись «странного рукопожатия» президента Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Они назвали его «очередным конфузом» главы государства.

В отличие от президента Франции Эммануэля Макрона, Шольц решил сперва посетить Украину, а уж затем направиться в Москву. В правительстве Германии заявили, что этот факт имеет большое значение. Он должен продемонстрировать Киеву поддержку Берлина, солидарность с ним.

Кроме того, в правительстве отметили, что никаких результатов от переговоров Олафа Шольца с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным Германия не ожидает. Однако целью канцлера будет понять, что именно РФ собирается делать дальше и каких результатов она намерена добиваться в диалоге с Западом.