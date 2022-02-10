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В Сети появились фотографии и видеоролики с обновленным автомобилем УАЗ 469. Известно, что эта машина сойдет с конвейера уже в текущем году.

О характеристиках автомобиля известно, что он получит новый двухлитровый турбодвигатель, мощность которого составит 224 л.с, а также восьмиступенчатую коробку-автомат. Также известно о светодиодной оптике уже в базовой комплектации и 17-дюймовых колесных дисках.

Цены в зависимости от комплектации составят от 1,9 до 3 миллионов рублей. Эксперты отмечают, что это довольно дорого для отечественного авто, но дешевле, чем сейчас предлагают производители-конкуренты.

Автомобиль, который станет результатом совместной работы Ульяновского автозавода и китайского бренда Great Wall, появится на рынке уже через несколько месяцев.

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