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Агентство Reuters организовало трансляцию «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса», посвященную объявленному вчера президентом Украины Зеленским Дню Единства. При этом в прямой эфир попало исполнение неизвестными гимна Советского Союза, сообщает РИА Новости.

По видео узнать, откуда именно звучит советский гимн, не представляется возможным. Он то и дело забивается другими музыкальными произведениями и речами выступающих.

Трансляция с Майдана, где граждане Украины ожидали «нападения РФ», началась около 10 часов назад. Она продолжается и сейчас. В описании к ней говорится, что Москва уже объявила о завершении учений и возвращении военных подразделений в места постоянной дислокации, однако этот процесс проходит не так быстро, как хотелось бы Западу.

Напомним, что Зеленский заявил – на 16 февраля США назначили «вторжение РФ», но Киев сделает эту дату Днем Единства.

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