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Неприятный инцидент произошёл в дипломатической миссии США в Болгарии. В помещении посольства, которое относится к особо охраняемым, кто-то нарисовал свастику. Изображение обнаружили ещё 28 января. То есть на следующий день после Международного дня памяти жертв Холокоста, сообщает издание Axios. 

Инцидент стали обсуждать широко, недавно. Когда телеграмму о произошедшем посольство отправило в Госдеп.  

Свастика появилась на шторе. Неизвестный нанёс её фиолетовыми чернилами. В Государственном департаменте США предположили, что речь может идти об акте вандализма на рабочем месте. Впрочем, кто именно его совершил, пока остаётся неясным.  

Это уже не первый подобный инцидент. Ранее нацарапанную свастику нашли на стенке лифта в самом Госдепартаменте США. Ситуацию тогда пришлось комментировать даже президенту Байдену. Тогда тоже проводили расследование, но об его итогах ничего неизвестно.  

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