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В ПФР рассказали о выплате, на которую нужно подать заявление как можно раньше. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Согласно опубликованной информации, это касается страховых выплат, которые назначаются гражданам России при наступлении пенсионного возраста. Уточняется, что выплата назначается даже в том случае, если человек продолжает работать.

В ПФР отметили, что многие люди считают, что обращаться за оформлением пенсии следует в последний момент, когда уже исполнилось необходимое количество лет. Но, как было заявлено, за пенсией можно обращаться уже за два года до того, как исполнится нужный возраст.

Объясняется это тем, что проверка всех необходимых сведений занимает достаточно долго времени. Таким образом, чтобы начать получать пенсию вовремя, заявления на неё нужно подавать заранее.

На данный момент размер пенсии в среднем составляет 19 тысяч рублей после индексации. В 2022 году на пенсию могут выйти мужчины в возрасте 61,5 лет и женщины в возрасте 56,5 лет.

Недавно пенсионерам сообщили о выплатах до 30 тысяч рублей с 1 марта. Как отметил пенсионный эксперт, речь идёт об индексации для военных пенсионеров.

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