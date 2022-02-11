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Венгерские учение, изучавшие полученные от одной из шанхайских компаний образцы ДНК почвы из Антарктики, нашли следы неизвестного ранее коронавируса. Это, по их мнению, подтверждает, что патоген был создан искусственным путем, а не появился из живой природы.

Исследователи заявляют, что доказать лабораторное происхождение возбудителя Covid-19 не так просто. Вирус вполне мог попасть в образцы от зараженных людей. Тем более, что почва была отправлена в Шанхай в конце 2019 года, когда и началась пандемия коронавируса.

По словам ученых, главный вопрос сейчас заключается именно в том, каким образом патоген попал на образцы почвы. От него зависит, удастся ли доказать лабораторное происхождение коронавируса либо вопрос в очередной раз останется открытым.

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