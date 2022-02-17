Вторжения российских войск на Украину, как предрекали западные СМИ, 16 февраля не произошло. Как дальше будут развиваться события в странах НАТО не знают. Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, в странах НАТО не располагают информацией будет ли Россия вторгаться на Украину. Если да, то точными сроками командование альянса не располагает, уточнил Столтенберг. Впрочем, генсек не исключил, что Москва может начать наступление в любой момент, а значит задача НАТО продолжать “обличать действия России”.

Также во время своего выступления Столтенберг заявил, что в Европе наступила “новая реальность”: Россия угрозами применения силы пытается изменить европейскую систему безопасности, которая возникла после “холодной войны”.

Ранее Москва проводила переговоры по поводу гарантий безопасности в Европе. Однако они не привели к существенному снижению напряжённости между странами НАТО и США с одной стороны и Россией с другой.