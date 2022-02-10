читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Белорусская Генпрокуратура возбудила уголовное дело против мэра украинского города Днепр Бориса Филатова за разжигание национальной вражды.

Представители ведомства пояснили, что Филатов дал распоряжение снять национальный флаг Беларуси, который находился у здания горсовета Днепра, и заменил его на бело-красно-белый стяг.

Произошел этот инцидент 9 февраля. Генпрокуратура уже направила уголовное дело в Следственный комитет страны для проведения предварительного расследования. Кроме того, в украинское внешнеполитическое ведомства была направлена нота протеста. Минск потребовал разобраться, по какой причине мэр Днепра оскверняет национальные символы Беларуси, а также принести извинения за подобные действия.

Вам может понравиться

Капитан Шигин: Россия направила группировку кораблей в логово НАТО для сдерживания наглости США

Россия создала в Средиземном море целую группировку военных кораблей разного предназначения. Шесть БДК Северного и Балтийского флотов, которые могли высадить десант в случае конфликта, уже переходят в Черное море, однако

Forbes: Украинские “Байрактары” не успеют даже подняться в воздух в случае войны с РФ

Беспилотные аппараты Bayraktar TB2 представляют собой грозное оружие, которое даже способно изменить баланс сил в гипотетической войне между Украиной и Россией. Однако для этого им еще нужно подняться в воздух,

Forbes: ВВС Украины безнадёжно уступают российским

Превосходство Военно-Космических Сил России в случае начала вооружённого конфликта с Украиной очевидно. Последней просто нечего противопоставить российским истребителям и бомбардировщикам. Об этом пишет журнал Forbes.  Журналисты утверждают, что Киев в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 10 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 февраля – переменная облачность, до -6 °C | Королев: погода, 10 февраля – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 10 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Армавир: погода, 10 февраля – переменная облачность, до 4 °C |