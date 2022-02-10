Белорусская Генпрокуратура возбудила уголовное дело против мэра украинского города Днепр Бориса Филатова за разжигание национальной вражды.

Представители ведомства пояснили, что Филатов дал распоряжение снять национальный флаг Беларуси, который находился у здания горсовета Днепра, и заменил его на бело-красно-белый стяг.

Произошел этот инцидент 9 февраля. Генпрокуратура уже направила уголовное дело в Следственный комитет страны для проведения предварительного расследования. Кроме того, в украинское внешнеполитическое ведомства была направлена нота протеста. Минск потребовал разобраться, по какой причине мэр Днепра оскверняет национальные символы Беларуси, а также принести извинения за подобные действия.