Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков прокомментировал заявление главы военного ведомства Великобритании о невыполнении российскими войсками задач, поставленных на первый день специальной операции на Украине. Он высказался в том духе, что Уоллес просто оправдывается перед своими избирателями, причем в его знаниях по истории имеются серьезные пробелы.

«С профессиональной точки зрения личные оценки главы британского военного ведомства Уоллеса эффективности проведения российскими вооруженными силами специальной военной операции не глубже, чем его исторические познания Балаклавского сражения в Крымской войне», – заявил генерал-майор Конашенков.

По мнению представителя главного военного ведомства, Уоллес, как и власти Великобритании, оправдывается за деньги налогоплательщиков страны, которые были «бездарно потрачены» на Украину. Они не помогли, так как ВСУ терпит неудачу за неудачей, что и вынуждает министра делать столь некомпетентные заявления.