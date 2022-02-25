читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков прокомментировал заявление главы военного ведомства Великобритании о невыполнении российскими войсками задач, поставленных на первый день специальной операции на Украине. Он высказался в том духе, что Уоллес просто оправдывается перед своими избирателями, причем в его знаниях по истории имеются серьезные пробелы.

«С профессиональной точки зрения личные оценки главы британского военного ведомства Уоллеса эффективности проведения российскими вооруженными силами специальной военной операции не глубже, чем его исторические познания Балаклавского сражения в Крымской войне», – заявил генерал-майор Конашенков.

По мнению представителя главного военного ведомства, Уоллес, как и власти Великобритании, оправдывается за деньги налогоплательщиков страны, которые были «бездарно потрачены» на Украину. Они не помогли, так как ВСУ терпит неудачу за неудачей, что и вынуждает министра делать столь некомпетентные заявления.

Вам может понравиться

В США отменили выступление дирижера Гергиева и пианиста Мацуева

Одна из наиболее престижных мировых площадок для исполнения классической музыки, Карнеги-холл в Нью-Йорке, отменила выступление российских музыкантов. В частности, на сайте концертного зала сообщается, что Венским филармоническим оркестром не будет

Бывший британский министр предложил правительству бомбить российские танки с воздуха

Экс-министр Великобритании Дэвид Дэвис заявил, что военная операция России на Донбассе является полномасштабной войной. В этой связи он призвал действующее правительство Соединённого Королевства оказать военную помощь Украине. Дэвис заметил, что

В США заявили о возможных потоках беженцев из Украины

Европу могут наводнить беженцы из Украины. Такой сценарий не исключили в администрации США, если напряжённая обстановка вокруг этой страны сохранится. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В Вашингтоне
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 25 февраля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 февраля – небольшая облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 февраля – облачно с прояснениями, до -4 °C | Королев: погода, 25 февраля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 25 февраля – небольшая облачность, до -0 °C | Армавир: погода, 25 февраля – пасмурно, до 12 °C |