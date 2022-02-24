Германия после некоторых сомнений все же заявила, что не собирается начинать поставки на Украину летального оружия. Сообщил об этом министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

По его словам, несмотря на уже известные требования украинского посла в Берлине Андрея Мельника, позиция немецкого правительства остается неизменной. Оружие Германия поставлять на Украину не будет.

Напомним, что официальный Берлин неоднократно заявлял, что не занимается поставками оружия в страны, увязшие в боевых конфликтах. И не собирается делать исключений для Украины.

Напомним, что спецоперация ВС РФ на Донбассе продолжается. Минобороны страны заявило об уничтожении 74 военных объектов на украинской территории. Кроме того, представители военного ведомства подчеркнули, что гражданскому населению Украины боятся нечего, так как ракетные удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре.