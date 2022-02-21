19 февраля власти ЛНР объявили всеобщую мобилизацию, а также заявили, что к ополчению могут также присоединиться мужчины, которым уже исполнилось более 55 лет. Резервисты перед отправкой на фронт проходят военную подготовку. Кроме того, республика уже утвердила программу мобилизационного резерва и материально-технического обеспечения Народной милиции.

Защищать республику будут не только местные жители, но и граждане многих стран СНГ, сообщают в ЛНР. Сейчас в Луганск прибывают добровольцы из России и других государств, которые задействуются во втором эшелоне обороны. В настоящий момент их количество достигло 400 человек и продолжает с каждым днем увеличиваться.

Напомним, что мобилизация объявлена из-за увеличения интенсивности обстрелов самопровозглашенной ЛНР со стороны украинской армии. Помимо этого, женщины, дети и пожилые жители республики эвакуируются в Россию.