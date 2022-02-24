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В американском Конгрессе призывают президента Соединенных Штатов Джо Байдена одобрить финансирование программы модернизации ядерного оружия. В качестве причины называются учения российских ракетных войск стратегического назначения.

Сенаторы Джим Риш и Джим Инхоф заявили, что Москва провела стратегические учения, чтобы продемонстрировать – в случае обмена ядерными ударами США будут уничтожены, а РФ выйдет победителем. Байден же, напротив, задумывается о сворачивании плана модернизации, чего делать ни в коем случае нельзя.

Также конгрессмены заявили, что изменение декларативной ядерной политики США ничего не принесет – РФ, Китай и Северная Корея продолжат развивать свои стратегические вооружения и получат преимущества перед Соединенными Штатами. Кроме того, они могут начать действовать более решительно и агрессивно против Вашингтона.

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