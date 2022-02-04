Исследователи Пекинского университета сделали открытие, которое в будущем может спасти не одну жизнь. Они разработали методику, которая позволяет выявить рак лёгких ещё до проявления симптомов. Результаты исследования, которые привели к открытию. публикует журнал Science Translational Medicine.

Во время экспериментов китайские учёные обратили внимание на нестандартный уровень липидов (жировых молекул) девяти разных видов в раковых опухолях. Учёные сделали предположение, что уровень липидов можно проверять и в крови пациентов: если он будет отличаться от нормы, это может указывать на возможность развития онкологического заболевания.

Свою теорию исследователи подтвердили практикой. Они обследовали более тысячи человек старше 40 лет. У людей с необычным уровнем липидов в крови другие анализы подтвердили формирование раковой опухоли на ранней стадии с точностью в 90%.

По словам учёных, новый метод не только помогает раньше заметить болезнь, но и является более дешёвым и почти не вредит организму человека в отличии от других методов диагностики.