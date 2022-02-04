читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователи Пекинского университета сделали открытие, которое в будущем может спасти не одну жизнь. Они разработали методику, которая позволяет выявить рак лёгких ещё до проявления симптомов. Результаты исследования, которые привели к открытию. публикует журнал Science Translational Medicine. 

Во время экспериментов китайские учёные обратили внимание на нестандартный уровень липидов (жировых молекул) девяти разных видов в раковых опухолях. Учёные сделали предположение, что уровень липидов можно проверять и в крови пациентов: если он будет отличаться от нормы, это может указывать на возможность развития онкологического заболевания. 

Свою теорию исследователи подтвердили практикой. Они обследовали более тысячи человек старше 40 лет. У людей с необычным уровнем липидов в крови другие анализы подтвердили формирование раковой опухоли на ранней стадии с точностью в 90%. 

 По словам учёных, новый метод не только помогает раньше заметить болезнь, но и является более дешёвым и почти не вредит организму человека в отличии от других методов диагностики.    

Вам может понравиться

Учёные разработали способ восстановить обоняние после ковида с помощью лазеров

Одним из основных симптомов болезни, которую вызывает коронавирусная инфекция, является потеря обоняния. Как правило, этот симптом ковида у заболевших проходит через несколько недель после выздоровления. Однако бывают случаи, когда пациенты

Учёные заявили, что мозг воспринимает мир с 15-секундной задержкой

Учёные заявили, что мозг человека воспринимает мир с заметной задержкой. По словам специалистов, мозг демонстрирует картинки из 15-секундного прошлого. Установить это удалось во время исследования, в котором приняли участие сто
  • Анна
  • 03.02.2022
  • читать 1 минуту

Учёные: на Земле видов деревьев больше, чем считалось ранее

К неожиданному открытию пришли исследователи из Университета Миннесоты. По их мнению, на Земле ещё довольно много неоткрытых растений, в том числе деревьев. Все они находятся в труднодоступных местах.   Выводы основываются
Погода в России:
Краснодар: погода, 3 февраля – переменная облачность, до 10 °C | Саратов: погода, 4 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Воронеж: погода, 4 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Красноярск: погода, 4 февраля – облачно с прояснениями, до -13 °C | Пермь: погода, 4 февраля – пасмурно, до -6 °C | Волгоград: погода, 4 февраля – пасмурно, до 0 °C | Уфа: погода, 4 февраля – пасмурно, до -2 °C |