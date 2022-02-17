Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала в своем телеграм-канале видеозапись с изображением российского посольства в Киеве, над зданием которого поднимается дым. По словам автора ролика, дипмиссия РФ уничтожает секретные бумаги.

Он рассказал, что посольство «загорелось», но потом отметил, что это сжигают важные документы. Позже, когда белый дым сменился черным, автор также добавил, что к бумагам добавили еще что-то.

Напомним, что Запад продолжает обвинять Россию в подготовке «нападения» на Украину. После провала с «точными датами вторжения» американские и британские СМИ перестали их указывать, но заявляют, что все случится совсем скоро.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ответ на многочисленные обвинения, что «подготовка к нападению» происходит не в реальности, а в фантазиях западных журналистов и политиков.