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Украинский СМИ наперебой пишут о вторжении России на Украину. Так, издание «Униан» сообщает, что в Киеве наносятся ракетные удары по стратегически важным объектам.

Столицу Украины, по словам журналистов, охватила паника. На выездах из Киева наблюдается огромное скопление автомобилей. Кроме того, жители спешно покидают город.

Обстрелы якобы осуществляются с применением крылатых и баллистических ракет.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе, направленной на защиту местных жителей. Он также сообщил, что Москва намерена провести «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства и назвал действия РФ самозащитой от сил, взявших Украину в заложники и использующих ее против России.

Сразу же после обращения Путина в социальных сетях украинцы начали писать о взрывах в Одессе, Харькове и других городах страны

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