В столице Украины по-прежнему высоко оценивают вероятность вторжения российских войск. В Киеве уже разработали план по полной эвакуации населения, если боевые действия начнутся недалеко от города. Об этом в интервью одной из радиостанций заявил представитель киевской администрации Роман Ткачук.

По его словам, в случае начала боёв в Киеве останутся только те, кто по каким-либо причинам не захочет уезжать, а также сотрудники инфраструктурных предприятий и военнослужащие вооружённых сил. Ткачук добавил, что при боевых действиях метро в Киеве будет работать по особому расписанию – всего около шести часов в день, по три часа утром и вечером. В остальное время метрополитен будет служить убежищем.

О возможном вторжении российских войск на Украину в странах Запада говорят с осени прошлого года. Назывались даже даты вероятного вторжения. Последняя из них – 16 февраля. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что никаких планов вторгаться на территорию Украины нет, а нагнетанием обстановки занимаются США и страны НАТО для оправдания своих действий по размещению вооружённых сил в Европе.