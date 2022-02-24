Взрыв на улице Васильковской в Киеве привел к повреждению торговых точек и жилых домов, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Последние рассказали, что точные детали взрыва установить пока не удалось. Однако известно, что неидентифицированный боеприпас якобы попал в рекламный щит, а осколки задели жилой дом и торговые площади.

Данных о жертвах или пострадавших, а также о серьезных разрушениях в украинской столице в настоящий момент нет.

Ранее сообщалось, что после заявления президента России Владимира Путина о начале операции на Донбассе киевляне начали активно покидать город. На выездах с самого утра фиксируется большое скопление автомобилей.

Украинские пользователи с самого утра пишут о взрывах в Киеве и Харькове, Одессе и других городах. Информация подтверждается далеко не везде. Так, СМИ страны уже опровергли заявления о высадке десанта в Одессе.