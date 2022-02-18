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В Канаде продолжаются масштабные протесты против коронавирусных ограничений. Ситуация за последнее время сильно накалилась, и власти страны начали принимать решительные меры. Банковские счета участников протестов и их спонсоров стали замораживать. С соответствующим заявлением выступила заместитель канадского премьер-министра Христя Фриланд.

Блокировать банковские счета будут не только участникам протестов, но и дальнобойщикам. Часть из них также активно участвует в акциях, перекрывает дороги, блокирует автомобильное сообщение с США через некоторые пропускные пункты. В будущем власти намерены также аннулировать страховые договоры водителей большегрузов, если их действия не прекратятся.

Все эти меры в Канаде объясняют “защитой демократии” и “восстановлением порядка”.

Протесты против коронавирусных ограничений в Канаде начались ещё в конце января. Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо заявлял, что готов пустить в силу закон о чрезвычайных ситуациях, который в Канаде не применялся с момента его создания, то есть с 1988 года.

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