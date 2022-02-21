Украинский лидер Зеленский использовал свою «минуту славы», заявляя о пересмотре Киевом Будапештского меморандума и ядерного статуса страны, уверен испанский бизнесмен Педро Моуриньо, передает РИА Новости.

По его словам, выполнить обещание Владимир Зеленский не сможет, да и не это было его главной целью. Он пытался привлечь к себе внимание России, Соединенных Штатов и Великобритании, которые выступили в роли гарантов по Будапештскому меморандуму.

Примерно то же самое ранее заявили и российские эксперты, которые считают, что президент Украины созывает саммит, чтобы попросить еще больше оружия и денег у Запада.

Напомним, Зеленский заявил, что Киев отказался от ядерного оружия в пользу безопасности, но в итоге не получил ни того, ни другого. Он дал поручение главе МИД созвать саммит стран-гарантов. Если встреча не состоится, украинский лидер грозит восстановить ядерный статус государства и разорвать соглашения по меморандуму.