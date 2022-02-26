ВСУ не прекращают обстрелы Донбасса, целясь в основном в инфраструктурные объекты, сообщили власти города Горловка, что на территории ДНР. Очередной обстрел в ночь на 26 февраля привел к повреждению линии электропередач и магистральный газопровод, сообщает РИА Новости.

Для атаки на Горловку, ВСУ применяли крупнокалиберные пулеметы, а также ручной противотанковый гранатомет. Из последнего военнослужащие Украины выпустили шесть гранат.

Напомним, что украинские военные били по Горловке и 25 февраля. Обстрелы привели к гибели двоих учителей местной школы после попадания в здание артиллерийского снаряда. Также в результате ударов ВСУ перестали работать насосы подстанции, которые поднимали воду в канале «Северский Донец – Донбасс”. Объект находится в Майорске, но после попадания в него жители Горловки остались без воды.