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Власти немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания заявили о роспуске фонда, который создавался для поддержки строительства «Северного потока-2». Напомним, что ранее сертификация газопровода также была приостановлена на неопределенный срок.

Помимо этого, власти земли разорвали партнерские отношения с Ленинградской областью и заявили о приостановке сотрудничества с РФ. Также временно не будет проводиться конференция «Дни России в Мекленбурге — Передней Померании», на которой ежегодно обсуждались экономические темы.

По словам немецких политиков, все эти меры являются реакцией региона на события на Украине. Там сейчас проводится специальная военная операция РФ, направленная на прекращение геноцида жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также на демилитаризацию и денацификацию страны.

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