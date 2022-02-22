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Окончательной заморозки проекта “Северный поток – 2” пока ждать не следует. Решение об остановке сертификации газопровода ещё не означает, что его никогда не введут в эксплуатацию. Об этом заявил немецкий депутата Клаус Эрнст, который возглавляет в Бундестаге комитет по климату и энергетике.

О решении приостановить сертификацию российского газопровода в Германию заявил немецкий канцлер Олаф Шольц после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик – соответствующие документы президент Владимир Путин подписал 21 февраля, а на следующий день их ратифицировал российский парламент.

По мнению Эрнста, приостановка сертификации выглядит проблематичной, поскольку затрагивает не только Германию, но и другие страны Европы, куда должен был поступать российский газ. При этом депутат обратил внимание, что США, несмотря на ввод против России санкций, продолжают импортировать из неё нефть, и не принимали решений отказаться от ввоза углеводородов. На этом фоне, заявил Эрнст, решение правительства ФРГ выглядит “лицемерием”.

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