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Всего 5 человека осталось в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке. Такого в истории дипломатических отношений ещё не было. Большинству дипломатов было предписано покинуть Соединённые Штаты. 

Сейчас в штате ведомства находится 4 сотрудника и непосредственно сам генеральный консул Сергей Овсянников. До этого в учреждении работали больше десятка дипломатов. По словам Овсянникова, из-за сокращения штата, возникают определённые проблемы: например, из-за отсутствия водителя, генконсул отменяет некоторые визиты – ему одному ездить за рулём не рекомендовано.  

Особым вопиющим случаем Овсянников назвал отсутствие в штате офицера по безопасности. На этой должности нет человека впервые. Генконсул не исключил, что если отношения России и США не нормализуются, то учреждение и вовсе прекратит работу.  

Покинуть страну российским дипломатом предписали власти США. До июня уехать должны примерно 30 человек. Ещё несколько десятков уже покинули Соединённые Штаты. 

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  • Анна
  • 08.02.2022
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