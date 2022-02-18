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Руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР в связи с последними событиями в регионе объявило об эвакуации мирного населения. Сообщается, что в настоящий момент она проводится без давления на местных жителей, но в случае усиления обстрелов со стороны ВСУ эвакуировать их могут принудительно.

Решение было принято после атаки сразу на обе республики, которую украинская армия предприняла в минувший четверг. По словам представителей ополчения, подобных обстрелов не наблюдалось с момента начала перемирия в 2015 году. Портал Avia.Pro сообщает, что всего за день 17 февраля ВСУ нанесли по ЛНР и ДНР в 8 раз больше артиллерийских, минометных и гранатометных ударов, чем обычно.

Власти самопровозглашенных республик заявляют, что Киев пошел на эскалацию конфликта, причем сделал это в тот момент, когда Россия начала отвод войск от границ с Украиной. Налицо попытка все же развязать войну с ДНР и ЛНР, а затем и с Москвой, которая предпринимает меры для урегулирования конфликта.

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