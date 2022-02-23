23 февраля ВСУ 14 раз обстреливали населенные пункты Донецкой народной республики. Территории десяти населенных пунктов подверглись ударам артиллерийских орудий и минометов, в результате которых было выпущено почти 150 мин и снарядов.

В ночь на среду атаке подвергся жилой дом, однако все его жители давно эвакуировались, поэтому жертв и пострадавших нет. Также ВСУ обстреляли бригаду ремонтников в селе Старомихайловка, которые занимались восстановлением работоспособности электрической подстанции. Жертвы этого обстрела также отсутствуют, рабочим сопутствовало везение.

Обстрел подстанции был зафиксирован представителями республики в СЦКК, осуществляющими наблюдательную миссию.

Власти ДНР и ЛНР заявляют, что ситуация в Донбассе остается критической из-за непрекращающихся обстрелов украинской армии. Они открывают ответный огонь и подавляют позиции противника, однако у него наблюдается явное преимущество в численности.