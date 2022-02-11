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Эксперты американского издания Convertshores, которые внимательно проанализировали российские виды вооружений, назвали 9 из них, способные уничтожать авианосцы ВМС США. Подробности рассказал портал Avia.Pro.

Аналитики отметили, что в распоряжении России сегодня имеется 9 видов оружия, которые могут если не с первого раза, то уж точно за несколько ударов потопить любой американский авианосец.

К ним относятся подводные лодки проектов 949 «Гранит», 941 «Акула» и 636 «Варшавянка», которые несут крылатые ракеты «Калибр» либо противокорабельные «Граниты» и «Ониксы». Часть субмарин в дальнейшем планируется перевооружить на гиперзвуковые «Цирконы». Также эксперты назвали АПЛ «Северодвинск».

Среди надводных кораблей с авианосцами США способны справиться ракетный крейсер «Петр Великий» с теми же ракетами «Гранит», а также крейсера проекта 1164 «Атлант» с «Вулканами».

Воздушными средствами уничтожения авианосцев названы истребители МиГ-31К, вооруженные ракетой «Кинжал», и бомбардировщики Ту-22М3 с боезарядами Х-32. С земли поразить американскую АУГ способны береговые ракетные комплексы «Бастион».

Авторы исследования отметили, что РФ продолжает создание новейших видов вооружений, поэтому уследить за всеми не представляется возможным. В любом случае использование против РФ авианосных кораблей можно считать бесперспективным.

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