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Требования американского президента Джо Байдена остановить сертификацию «Северного потока-2» являются неуважением к суверенитету Германии, заявила депутат Бундестага Севим Дагделен. Она высказалась в том духе, что дальше затягивать запуск газопровода нет никакого смысла, так как таким образом Европа играет на руку США.

По словам депутата, Байден считает европейские государства сателлитами Соединенных Штатов, которым можно управлять как угодно. Сейчас американский лидер пытается превратить Европу в рынок сбыта своего фрекингового газа, который не отвечает требованиям экологической безопасности.

Также Дагделен назвала абсурдом требования США закрыть «Северный поток-2» при том, что Соединенные Штаты увеличивают объемы приобретаемой в России нефти. Вашингтон действует исключительно в своих интересах и его не интересует, что задержки в процессе сертификации газопровода бьют по карману граждан Германии и других стран Европы.

«Затягивать сертификацию „Северного потока — 2“ глупо. Пока граждане в Европе опасаются новой войны, американские газовые концерны пребывают в прекрасном настроении», – подвела итог депутат немецкого парламента.

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