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Связи бизнесмена Романа Абрамовича с Россией, а также «публичные ассоциации с коррупционной деятельностью» позволяют правительству Великобритании запретить ему пребывание в стране, заявил представитель Лейбористской партии Крис Брайант.

Он также призвал британские власти задуматься над вопросов конфискации дома Романа Абрамовича, который стоит сейчас 152 миллиона фунтов и ряда других активов. Кроме того, имеет смысл отобрать у бизнесмена футбольный клуб «Челси», который он приобрел в 2003 году за 140 млн фунтов.

По словам Брайанта, Абрамович тесно связан с властями России, поэтому, согласно соответствующему циркуляру МВД, может быть отнесен к лицам, получающим незаконное финансирование либо занимающимся злонамеренной деятельностью на территории Великобритании.

Напомним, что с момента приобретения Абрамовичем клуба «Челси», он дважды выигрывал Лигу Чемпионов. В 2005 году спустя 50 лет футбольный клуб выиграл английскую премьер-лигу. И делал это еще несколько раз в последующие годы.

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