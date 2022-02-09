Сообщения в бразильской прессе по поводу давления, которые Соединённые Штаты оказывают на руководство страны, оправдались. Ранее сообщалось, что Белый дом старался всеми силами повлиять на президента Бразилии Жаира Болсонару, чтобы тот отказался от своего запланированного визита в Москву. Информацию подтвердил вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау.

По задумке администрации США, отказ Болсонару от ранее намеченного визита, продемонстрировал бы международную изоляцию Москвы на фоне напряжённой ситуации на российско-украинской границе. По словам Моурау, такая политика – отличительная черта Белого дома, который с помощью своего влияния старается при случае удержать иностранных политиков и государственных деятелей от тех или иных действий.

Несмотря на давление США, визит Болсонару в Россию всё же состоится. Глава государства сам неоднократно подчёркивал, что на встрече с президентом Владимиром Путиным он планирует обсуждать только двусторонние отношения, не касаясь мировой политической повестки.