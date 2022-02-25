Военнослужащие ВСУ, которые сложили оружие и сдались в плен, в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях Луганска. Медики оказали им всю необходимую помощь, рассказала глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

Она пояснила, что все бойцы получили ранения в бою. У одного из них сильная кровопотеря, так как пуля пробила почку и застряла в ней. 18-летний военный попал в больницу с ранением ноги, а еще один солдат был ранен в плечо.

По словам министра, раненые требуют медицинской помощи, поэтому будут находиться в больнице до выздоровления.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные, которые сдаются в плен, могут рассчитывать на помощь медиков. После окончания боевых действий они все будут отправлены по домам.