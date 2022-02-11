Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ заметили на Донбассе контрбатарейную радиолокационную станцию AN/TRQ Firefinder американского производства. Это оружие было доставлено на Украину в качестве военной помощи, пишет портал Avia.Pro.

Эксперты пояснили, что данная РЛС применяется для обнаружения реактивных систем залпового огня, артиллерийских установок и другого тяжелого вооружения противника. Она раскрывает позиции, с которых открывается огонь, позволяя подавлять их точными ответными ударами.

По словам специалистов, Киев намеревается обстреливать Донбасс с использованием своей артиллерии. РЛС же нужна ему, чтобы оправдать грубейшее нарушение Минских соглашений, заявив, что огонь был ответным.

В настоящий момент ситуация в регионе снова обострилась. При этом в организации нескольких обстрелов Донецка подозреваются наемники из ЧВК Соединенных Штатов. Если они продолжат атаковать самопровозглашенные ДНР и ЛНР, к Киева будет повод заявить, что он в обстрелах не участвует и соблюдает условия перемирия.