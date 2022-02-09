Выявлять наличие коронавируса у пациентов в Китае будут ещё быстрее. Учёные из университета в Шанхае разработали прибор, который по образцам проб из носоглотки может подтверждать наличие в них коронавирусной инфекции.

Прибор за короткое время считывает и анализирует ионы, биомолекулы и РНК, которые характерны для вируса SARS-CoV-2, а затем выдаёт результат.

Специалисты уже провели испытания прибора на добровольцах. Для этого они пригласили более 30 человек с ковидом и более полусотни тех, кто не был инфицирован коронавирусом. Устройство показало точность в 100%, безошибочно определив здоровых и больных.

В настоящее время для подтверждения заражения коронавирусом используют, как правило, ПЦР-тесты. По сравнению с ними новый прибор определяет инфекцию в разы быстрее. Пока существуют только опытные образцы экспресс-тестеров, когда начнётся их серийное производство не сообщается.