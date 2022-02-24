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Российские войска перешли границу вблизи Харькова, заявило украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко. Доказательств этого утверждения приведено не было.

Практически такая же ситуация возникла и в Одессе, в которую якобы «высадился российский десант». Буквально через час украинские журналисты выдали опровержение на эту новость.

Напомним, что в 6 часов утра по московскому времени президент РФ Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции на Донбассе. Он также анонсировал «денацификацию и демилитаризацию» Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что «Путин выбрал войну», а также пообещал в пятницу ввести жесткие санкционные меры в отношении РФ.

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