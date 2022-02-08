Президент Франции Эммануэль Макрон везет в Киев предложения российского лидера Владимира Путина и «европейскую пустоту», заявил киевский политолог Юрий Романенко. Он назвал Макрона посредником, который попытается склонить Владимира Зеленского к невыгодным для Украины российским инициативам.

«Выступление Макрона на пресс-конференции с Путиным такое же бессмысленное и многословное, как современная французская философия», – отметил эксперт.

Он также заявил, что французский лидер назвал «украинским» конфликт на Донбассе, поэтому доверять ему не стоит. В чем Макрон здесь провинился перед политологом, тот не объяснил.

Напомним, что президент Франции, который сегодня встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассказал, что намерен указать ему на необходимость выполнять Минские соглашения. Владимир Путин в ответ заявил, что переговоры с украинской стороной будут довольно сложными для Макрона.