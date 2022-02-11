В социальной сети Twitter украинский глава Минобороны Алексей Резников восторженно сообщил о прибытии в Киев двух транспортных самолетов ВВС США с военной помощью на борту.

Он заявил, что прилетело еще «две птички», которые привезли 130 тонн оружия и боеприпасов. Всего же вес военной помощи, полученной от США составляет уже 1200 тонн. Все это было перевезено на 15 самолетах.

США, Великобритания и другие страны в последние месяцы активно накачивают Украину оружием якобы для защиты от «российской агрессии». Они везут ПТРК «Джавелин» и гранатометы NLAW, контрбатарейные РЛС и стрелковое вооружение с боеприпасами.

Кроме того, Киев и Лондон подписали соглашение, согласно которому на территории Украины будет построено две военно-морских базы НАТО. Великобритания также планирует построить для своих партнеров два боевых корабля.