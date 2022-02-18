Иерусалим обратился к России с просьбой помочь эвакуировать с территории Украины своих граждан. Это не понравилось Киеву, который счет, что Израиль обращается с ним так же неучтиво, как и с сектором Газа.

Чтобы получить разъяснения, украинский МИД вызвал для беседы израильского посла Михаила Бродского.

Глава дипмиссии в ходе беседы во внешнеполитическом ведомстве заявил, что целью его обращения к Москве было снижение градуса напряженности вокруг украинского вопроса, а также попытка призвать Россию обеспокоиться судьбой сотрудников посольства Израиля и простых граждан этой страны.

Напомним, что после заявления президента США Джо Байдена, посоветовавшего гражданам Америки срочно уезжать с Украины, подобные предупреждения сделали власти еще 34 государств. Среди них числятся даже Ирак и Сомали, в которых, по мнению руководства, «безопаснее», чем в Киеве.