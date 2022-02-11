Украина может атаковать российские заводы, которые производят вооружение. Нужно для этого всего ничего – произвести не менее сотни ракет с дальностью поражения целей в 1500 километров, заявил украинский эксперт Валентин Бадрак.

По его словам, такие боезаряды смогут уничтожить предприятия РФ, осуществляющие изготовление ракет и находящиеся в 70 километрах от границы государства.

Бадрак напомнил и об еще одной проблеме, не позволяющей воплотить столь «изящный» план в реальность. Производственные мощности позволяют Украине создавать вышеупомянутые боезаряды в нужном количестве. Однако эти ракеты должны быть воздушного базирования, а вот с авиацией у Киева все совсем плохо.

Напомним, что Киев периодически грозит уничтожить что-нибудь на территории РФ. Уже звучали предложения ударить по Крымскому мосту единственным демонстрационным ракетным комплексом «Нептун», а также атаковать атомные электростанции России. Никто из авторов этих гениальных идей почему-то не говорит, что Москва обязательно даст ответ на подобные действия, который приведет к исчезновению Украины с карты мира.