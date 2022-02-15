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Украинский ударно-разведывательный беспилотник подошел всего на 500 метров к границе с Белоруссией и мог отработать ракетный удар по российским военным, сообщил портал Avia.Pro.

Авторы ссылаются на жителей приграничных населенных пунктов, которые видели украинский БПЛА у рубежей страны даже невооруженным глазом. Они рассказали, что дрон на большой высоте летел неподалеку от белорусского города Комарина.

Информацию подтверждает и мониторинговый сервис, по которому можно проследить маршрут украинского дрона. Беспилотник в течение длительного времени двигался вдоль белорусских рубежей и преодолел расстояние более 100 километров. На некоторых участках границы он приближался к ней на 400-500 метров и скорее всего отрабатывал удары по российским военным.

В настоящий момент в тех районах, в которых украинский беспилотник подходил к границам на минимальное расстояние, проводятся учения. Учитывая включенный транспондер БПЛА, можно сделать вывод, что это была демонстративная акция, призванная показать РФ и Беларуси возможности «Байрактара».

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