Украина выдвинула России ультиматум, потребовав за 48 часов сообщить все подробности военной операции, которая проводится на границах страны. Подробности о нем рассказал украинский глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что Киев воспользовался третьим пунктом Венского документа, запускающим механизм снижения рисков ОБСЕ. Украина потребовала на протяжении 48 часов сообщить цели сосредоточения войск у ее границ, дату завершения военных действий, а также подробные данные о подразделениях, их численности и вооружения.

Если на протяжении 48 часов эта информация предоставлена не будет, Венский документ позволяет созвать представителей подписавших его государств и потребовать публичного отчета от России.

Заявления Кулебы не подтверждаются какими-либо официальными документами. Российская сторона не получала никаких запросов и ультиматумов, что указывает на провокационный характер высказываний главы украинского МИД.