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Контроль над островом Змеиный, который находится в Чёрном море, потерян Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую погранслужбу.

Украинские пограничники, которые находятся на острове, а также другие военнослужащие ВСУ на связь не выходят. Такое положение вещей можно рассматривать с позиции, что Змеиный захвачен, отмечается в сообщении.

Остров Змеиный находится более чем 30 километрах от берегов Чёрного моря. Его площадь составляет свыше 20 гектаров. Остров находится в непосредственной близости к границе Румынии. Из-за чего между Украиной и этой страной в своё время возникали территориальные споры. Административно Змеиный входит в состав Одесской области.

Ранее власти некоторых районов Украины сообщили, что контроль над их территорией перешёл к российским войскам. 24 февраля президент Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции на Донбассе. Её целью была названа “денацификация Украины”.

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  • 22.02.2022
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