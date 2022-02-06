Украина намеревается в феврале провести тестовое отключение от совместной с Белоруссией и Россией энергосистемы и тем самым нанести «сокрушительный удар» по энергетике РФ, заявил глава правительства Денис Шмыгаль. его заявление приводит РИА Новости.

Он пояснил, что Киев планирует подсоединиться к европейской энергосети ENTSO-E уже в следующем году. Поэтому отключение от России и Белоруссии, намеченное на текущий месяц, станет первым шагом к реализации данной стратегии.

До подключения к европейской сети украинская энергосистема будет работать в изолированном режиме почти целый год. При этом она войдет в единый блок с Молдавией, которая также планирует перейти на ENTSO-E.

Таким образом Киев надеется окончательно избавиться от зависимости от РФ, однако многие эксперты заявляют, что подсоединение к европейской энергосистеме создаст Украине немало серьезных проблем.