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В минувшую среду сирийские правительственные силы атаковали позиции террористов у населенного пункта Эд-Дана. Корректируемый снаряд «Краснополь» российского производства, который использовался для удара, угодил точно в склад горюче-смазочных материалов, принадлежащий боевикам, рассказал портал Avia.Pro.

По словам очевидцев, на которые ссылается издания, над бывшими уже складами взвился столб пламени, который был виден с расстояния в три десятка километров. Смазочные материалы и топливо интенсивно горели на протяжении нескольких часов.

Авторы публикации отмечают, что склад был обнаружен в ходе полета разведывательного беспилотного аппарата. Они приводят сообщения некоторых СМИ, в которых говорится, что и дрон, и артиллерийский снаряд принадлежал иранским военным подразделениям, которые борются с террористами на территории Сирии.

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