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Одним из основных симптомов болезни, которую вызывает коронавирусная инфекция, является потеря обоняния. Как правило, этот симптом ковида у заболевших проходит через несколько недель после выздоровления. Однако бывают случаи, когда пациенты не могут воспринимать запахи гораздо дольше. 

Учёные из Техасского университета разработали терапию, которая позволяет вернуть обоняние после перенесённой болезни. По словам исследователей, чувствительность к запахам пропадает из-за повреждения слизистой носа, эпителия. Его можно восстановить с помощью специальных лазеров, широкополосного света и светодиодов.  

Специалисты уже провели эксперименты, которые были призваны определить эффективность терапии. Опыты показали, что при использовании такого метода обоняние у пациентов восстанавливается быстрее. Впрочем, по мнению экспертов, такую терапию не стоит использовать саму по себе, а применять её в комплексе с другими методами лечения ковида. 

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